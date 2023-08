Düsseldorf

„I Love 80s & 90s“-Sommerparty der KG Regenbogen im Treibgut am 26. August – alle Fotos

27. August 2023

Keine Angst vor modischen Sünden: Am Samstag feierte die KG Regenbogen ihre "I Love 80s & 90s"-Sommerparty im Treibgut am Stahlwerk ganz ohne Gewissensbisse. Dabei kam sogar so etwas wie sommerliche Beach-Atmosphäre auf – es kann ja nicht immer regnen! Wir zeigen die Bilder.