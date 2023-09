Herzogin Meghan in Düsseldorf: Diskreter Besuch in Café für wohnungslose Frauen

Herzogin Meghan hat während ihres Aufenthalts in Düsseldorf einen wichtigen Termin wahrgenommen, der ihr besonders am Herzen lag. Die 42-Jährige besuchte das Trebe Café, ein Zufluchtsort für Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 25 Jahren, die auf der Straße leben. Warum sie es in die Einrichtung nahe des Hauptbahnhofes gezogen hat.

Herzogin Meghan besucht Trebe Café an Kölner Straße

Auf Instagram veröffentlichte der Freundeskreis „Trebe Café Düsseldorf“ Fotos von Meghans Besuch. Auf einem der Bilder posiert die Herzogin neben einer Mitarbeiterin des Cafés. Die beiden Frauen lächeln fröhlich in die Kamera, während sie sich herzlich umarmen. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie die ehemalige „Suits“-Schauspielerin mit einem kleinen Mädchen spielt.

Doch was genau zog die Herzogin von Sussex in die Einrichtung? Meghan engagiert sich bereits seit Jahren für Frauen und Mädchen sowie den Kampf gegen Armut. Daher dürfte ihr der Besuch im Trebe Café besonders am Herzen gelegen haben.

