Google mit Street-View-Update – die neuen Bilder aus Düsseldorf

Street View von Google überarbeitet derzeit seine Karten. Zuletzt geschah dies 2009, nun wird es neues Bildmaterial von den Straßen dieser Welt geben. Bis Oktober 2023 kann der Prozess noch je nach Region andauern. Die berühmten Google-Autos mit der Kamera auf dem Dach sind aber bereits im vergangenen Jahr durch die Straßen gefahren, erst jetzt werden die neuen Bilder im System eingebaut.

Die ersten Bilder aus Düsseldorf gibt es auch schon. Wir zeigen euch in unserer Galerie die schönsten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt in neuem Gewand und in bester neuer Auflösung. Viel Spaß mit den Fotos!