Füchschen-Party im Stahlwerk am Samstag, 23. September: Die Fotos der Nacht

Beste Party-Stimmung, tolle Musik, kühles Altbier – Düsseldorf, was willst du mehr! Am Samstag ließen es die Nachtschwärmer auf der Füchschen-Party im Stahlwerk ordentlich krachen. Unser Fotograf hat zum Höhepunkt der Nacht vorbeigeschaut und die besten Momente für euch festgehalten. Die Fotos findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<