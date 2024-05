Fortuna-Relegation: Die besten Orte für Public Viewing in Düsseldorf

Ausverkauft ist ausverkauft! Aber keine Sorge, ihr könnt trotzdem live dabei sein, wenn Fortuna Düsseldorf am Montagabend den letzten Schritt in Richtung Bundesliga geht.

Wir zeigen euch Orte, an denen ihr dem heißen Fußballfieber verfallt, wenn unsere Rot-Weißen im Heimspiel gegen den 16. der Bundesliga den Aufstieg perfekt machen!

Hier kann man das Fortuna-Relegationsspiel im Public Viewing verfolgen

Public Viewing im Schlösser Quartier im Henkel-Saal

Der größte Public-Viewing-Spot ist an diesem Tag wohl der Henkel-Saal auf der Ratinger Straße: Bis zu 800 Personen fiebern hier der Relegation auf einer großen Leinwand entgegen. Einlass ist ab 17 Uhr, nach dem Spiel wird hier hoffentlich noch eine Aufstiegs-Party mit all den Rot-Weißen Liedern steigen. Es wird ein Mindestverzehr von 8,95 Euro erhoben.

Altstadt

In der Düsseldorfer Altstadt, die am Montag wohl Rot-Weiß gefärbt sein dürfte, gibt es zahlreiche Bars und Kneipen, die das Spiel übertragen. Besonders stimmungsvoll ist es in den urigen Altbierschänken.

Die besten Kneipen und Brauhäuser zum Fußballschauen findet ihr entlang dieser Straßen:

Berger Straße , zum Beispiel Uerige

, zum Beispiel Uerige Bolker Straße , zum Beispiel Hausbrauerei zum Schlüssel

, zum Beispiel Hausbrauerei zum Schlüssel Hunsrückenstraße , zum Beispiel Boston Bar

, zum Beispiel Boston Bar Kurze Straße , zum Beispiel Brauerei Kürzer

, zum Beispiel Brauerei Kürzer Mühlenstraße , zum Beispiel Naseband’s

, zum Beispiel Naseband’s Ratinger Straße, zum Beispiel Ohme Jupp, Füchschen und Retematäng

Kasematten am Rhein

Mit fünf verschiedenen Gastronomien bietet die Freiluft-Location am Rheinufer eine Mischung aus Urlaubsfeeling und Fußballfieber. Hier genießt man kühle Getränke, leckere Cocktails und Snacks, während das Relegationsspiel auf den Leinwänden verfolgt werden kann. Eine gesellige Atmosphäre, um gemeinsam mit Freunden und Familie auf den Aufstieg anzustoßen.

Fußballgucken außerhalb der Altstadt

Aber auch außerhalb der trubeligen Altstadt wird um den Aufstieg gehofft. Hier gibt es einige Spots, an denen ihr gemeinsam mit Fans das Spiel live verfolgen könnt:

Himmel und Ähd auf der Nordstraße : Direkt an der Haltestelle „Venloer Straße“ gibt es gezapftes Füchschen, eine Haxe und Bildschirme, um das Spiel zu verfolgen.

: Direkt an der Haltestelle „Venloer Straße“ gibt es gezapftes Füchschen, eine Haxe und Bildschirme, um das Spiel zu verfolgen. Fox in Pempelfort : Wer es gemütlicher mag, findet im Fox in Pempelfort ein Plätzchen. In kleiner Runde wird hier der Flachbildfernseher rausgeholt, geradeso, dass Passanten den aktuellen Stand noch beim Vorbeigehen erspinksen können. Getrunken wird hier Füchschen Alt.

: Wer es gemütlicher mag, findet im Fox in Pempelfort ein Plätzchen. In kleiner Runde wird hier der Flachbildfernseher rausgeholt, geradeso, dass Passanten den aktuellen Stand noch beim Vorbeigehen erspinksen können. Getrunken wird hier Füchschen Alt. Brauhaus am Dreieck : Eine weitere Institution in Pempelfort ist das Brauhaus am Dreieck. Hier gibt es leckeres Bier und deftige Hausmannskost, und natürlich kann man hier auch das Spiel auf vier Großbildschirmen sehen. Je nach Wetterlage könnte das Rudelgucken auch auf der Terrasse verlegt werden.

: Eine weitere Institution in Pempelfort ist das Brauhaus am Dreieck. Hier gibt es leckeres Bier und deftige Hausmannskost, und natürlich kann man hier auch das Spiel auf vier Großbildschirmen sehen. Je nach Wetterlage könnte das Rudelgucken auch auf der Terrasse verlegt werden. Hirschchen am Hofgarten: Im Lokal nahe des Hofgartens kann man das Spiel in gemütlicher Atmosphäre genießen. Hier gibt es Sitzplätze und Stehtische, sowie eine große Leinwand.

Im Lokal nahe des Hofgartens kann man das Spiel in gemütlicher Atmosphäre genießen. Hier gibt es Sitzplätze und Stehtische, sowie eine große Leinwand. Sutton’s Irish Pub am Spichernplatz: Die Eckkneipe in Derendorf ist eine echte Institution, gerade unter Studenten. Auch hier wird das Relegationsspiel gezeigt, stilecht mit einem Guinness in der Hand.

Aufstiegsparty nach dem Spiel in der Altstadt: Ab ins Rosenrot!

Mittlerweile ist auch klar, wo die große Aufstiegsparty der Fortuna nach dem Spiel gefeiert wird: im Rosenrot auf der Ratinger Straße 24! Bereits zuvor wird das Spiel natürlich auch hier im Biergarten, bzw. bei schlechtem Wetter drinnen im Club übertragen. Seid euch sicher: Bei einem Sieg dürfte die Altstadt außer Rand und Band sein!

Und wo kann man anschließend sonst noch feiern? In unserer Party-Übersicht für Düsseldorf findet ihr Clubs, Bars und Locations, die an diesem Tag ihre Pforten öffnen.