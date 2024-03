Düsseldorf-News

Fett Weinbar am Freitag, 8. März: Es lebe die Freiheit, es lebe der Wein!

9. March 2024

Los Wein-Wochos in Düsseldorf: Passend zur großen Weinmesse "ProWein" waren die guten Tropfen an diesem Freitag besonders heiß begehrt. Kein Wunder also, dass die Fett Weinbar gut besucht war: Unser Fotograf zeigt die Foto-Highlights der Nacht.