Fett Weinbar am Donnerstag, 21. März: „Godimento della vita“ – alle Fotos

22. März 2024

Die pure Freude am Leben war am Donnerstag wieder in der Fett Weinbar zu spüren: Beseelt von dem ein oder anderen Rebsaft ging es für die Düsseldorfer Afterwork-Crew tanzend ins Dunkel der Nacht hinein. Wir zeigen die schönsten Momente!