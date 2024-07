Europawahl in Düsseldorf: Hier wohnen die meisten AfD-Wähler

Das Düsseldorfer Amt für Statistik hat die wahlberechtigten Düsseldorferinnen und Düsseldorfer bei der zehnten Europawahl in Deutschland am 9. Juni 2024 unter die Lupe genommen: Wie viele Düsseldorfer haben sich für das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) entschieden? Wo in Düsseldorf wurde die AfD gewählt?

>> Spahn-Doppelgänger aus Düsseldorf trifft Original in Berlin <<

Europawahl 2024: Diese Parteien haben die meisten Stimmen in Düsseldorf bekommen

Europawahl 2024: CDU war die stärkste Partei in Düsseldorf

In der Landeshauptstadt Düsseldorf stimmten 66.644 Wähler für die CDU. Die Partei erzielte damit 24,9 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen und wurde stärkste Partei bei der Europawahl in Düsseldorf. Gegenüber der Wahl im Jahr 2019 blieb ihr Stimmenanteil nahezu stabil (2019: 24,7 %).

>> Geniales Kostüm: Falscher Jens Spahn aus Düsseldorf geht auf TikTok viral <<

Bündnis 90 die Grünen landeten auf Platz zwei

51.891 der Wähler in Düsseldorf gaben ihre Stimme der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN. DIE GRÜNEN erhielten damit 19,4 Prozent der Stimmen und sind zweitstärkste Kraft in

Düsseldorf. Sie verloren gegenüber der letzten Europawahl 24.503 Stimmen. Sie sind somit die Partei mit den stärksten Stimmenverlusten von rund 10 Prozentpunkten.

SPD wurde drittstärkste Partei in Düsseldorf

Die SPD erhielt 38.169 Stimmen, womit sie einen Stimmenanteil von 14,3 Prozent für sich verbuchen konnte. Sie verliert im Vergleich zur Europawahl 2019 1.708 Stimmen (-1,0 %-Punkte)

Auf Platz vier landete die FDP mit Düsseldorferin Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Die FDP konnte bei dieser Wahl 29.957 Wähler in Düsseldorf von sich überzeugen und erzielte damit einen Stimmenanteil von 11,2 Prozent. Im Vergleich zur Europawahl 2019 konnte die Partei 7.785 Wähler dazu gewinnen (+2,7 %-Punkte).

>> Public Viewing in Düsseldorf: Diese Spiele werden heute in den Fanzones gezeigt <<

Europawahl 2024 in Düsseldorf: AfD landete auf Platz fünf

Die AfD wählten 22.577 Wähler. Damit erhielt die AfD 8,4 Prozent der Stimmen. Sie konnte ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Europawahl um 1,5 Prozentpunkte steigern.

Das BSW kam bei der Europawahl in Düsseldorf an sechster Stelle

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trat zum ersten Mal bei einer Europawahl an und konnte auf Anhieb 12.849 Düsseldorfer Wähler für sich gewinnen. Dies entspricht einem Stimmenanteil von 4,8 Prozent.

VOLT landete in Düsseldorf auf Platz sieben

Die Partei Volt erzielte mit 12.744 Stimmen einen Stimmenanteil von 4,8 Prozent. Mit einem Plus von 9.717 Stimmen und 3,6 Prozentpunkten konnte die Partei ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Europawahl mehr als verdreifachen. Sie erzielte damit den höchsten Stimmenzuwachs aller Parteien.

Tausende Fans, bunte Trikots, wehende Fahnen: Die schönsten Fotos der EM 2024 in Düsseldorf findet ihr hier!

Europawahl 2024 in Düsseldorf: So haben die einzelnen Stadtteile gewählt

Die CDU konnte 39 der 49 Stadtteile für sich gewinnen. Den höchsten Stimmenanteil erzielte sie in Angermund (39,2%). In neun Stadtteilen erhielten die GRÜNEN die meisten Stimmen. Diese liegen alle im Bereich der Innenstadt beziehungsweise des Innenstadtrands. In Flingern Nord, Friedrichstadt und Unterbilk/Hafen erzielte die Partei mit über 25 Prozent der Stimmen ihre besten Ergebnisse. In Garath lag die AfD mit einem Viertel der Wählerstimmen (25,5 %) knapp vor der CDU mit rund 22 Prozent.

Eine markierte Landkarte von der Stadt Düsseldorf zeigt die Verteilung von CDU-, Grünen- und AfD-Wählern. So konnte die AfD in Garath viele Wähler überzeugen, die Grünen punkteten im innerstädtischen Bereich (Flingern, Derendorf, Hafen, Pempelfort etc.) und die CDU in allen anderen 39 Vierteln (siehe Karte).

Die komplette Analyse der Europawahl 2024 in Düsseldorf findet ihr hier!