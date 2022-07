Vorbereitungen zur Euro 2024: Sportereignis soll großes Düsseldorfer Fußballfest werden

In zwei Jahren wird die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland stattfinden. Und Düsseldorf ist mit fünf Partien dabei: Drei Vorrundenpartien, ein Achtelfinale sowie ein Viertelfinale werden in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ausgetragen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die UEFA uns das Vertrauen entgegengebracht hat, sogar bis zum Viertelfinale Spielort sein zu können“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller beim „Düsseldorfer Abend“.

Bei der Auftaktveranstaltung für das Beteiligungsprogramm der UEFA Euro 2024 waren auch Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Šašić dabei. Auch sie warben für ein Fußballfest, bei dem sich die Stadt und das Land als Hort der Vielfalt und der Solidarität präsentieren können.

Euro 2024 in Düsseldorf: Groß angelegter Beteiligungsprozess der Bürger

Dem Oberbürgermeister ging es neben all den schönen Worten aber auch darum, alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auf diesem Weg mitzunehmen und in vielen Dingen an Diskussionen zu beteiligen. So soll im zweiten Halbjahr 2022 eine groß angelegte Beteiligungsoffensive inklusive Online-Umfrage starten.

Den Start dafür lieferte eben jene Auftaktveranstaltung, die einen Überblick gab, wie die kommenden zwei Jahre aussehen sollen und was bislang erreicht wurde. So müssen unter anderem noch Sicherheits- und Mobilitätskonzepte erarbeitet werden, die dann gemeinsam mit den Bürgern diskutiert werden sollen.

Euro 2024 in Düsseldorf: Fan-Zonen und Public Viewing

Fest steht schon, wo Fußball-Fans in der Stadt auf ihre Kosten kommen: Die zentrale Fan-Zone, das sogenannte „Football Village“ wird auf dem Burgplatz errichtet. Am Unteren Rheinwerft ist eine Zone für ein Public Viewing für mehrere tausend Menschen geplant. Im „Fan Village“ auf dem Gustaf-Gründgens-Platz sollen zusammen mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus Sport und Kultur gleichermaßen zu erleben sein.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller betont: „Die UEFA Euro 2024 bietet eine enorme Chance, unsere Stadt auf einer globalen Bühne zu präsentieren. Ich bin mir sicher, dass wir im Sommer 2024 eine großartige Euro für die Fans, aber auch für alle Düsseldorferinnen und Düsseldorf mit einem vielfältigen und hochwertigen Programm ausrichten werden.“

