Düsseldorfer zieht es auch im Winter an den Stadtstrand: Location bald wind- und wetterfest!

Erst kürzlich feierte der Düsseldorfer Stadtstrand sein großes Finale, jetzt steht fest: Das war es noch nicht! Die Veranstalter sind gerade dabei die Location an der Oberkasseler Brücke wind- und wetterfest zu machen.

Eine Überdachung ist in Arbeit und Heizquellen werden bereitgestellt. Mit viel Kuschel- und Wohlfühlfaktor soll der Kunst- und Kulturstrand dann in seine erste Wintersaison starten. In der Adventszeit und darüber hinaus wird es neben saisonalen kulinarischen Köstlichkeiten auch wieder kostenlose Konzerte, Tanzveranstaltungen und andere Highlights am Rheinufer geben, um die besondere Stadtstrand-Atmosphäre auch in der kalten Jahreszeit möglich zu machen.

Der „Winterstrand“ hat freitags bis sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Die neue „normale“ Stadtstrand-Saison soll am 1. März 2023 starten.

Düsseldorfter Stadtstrand im Winter 2022/2023: die Programmübersicht

Samstag, 12. November ab 14 Uhr: Mit Reggae gegen den Herbst – von und mit André George

André George macht Reggae! Aber nicht nur… Dieser ist nämlich geschickt gespickt mit Einflüssen aus der weiten Welt der guten Musik und auf Grundlage deutschsprachiger Lyrics. Ob Auftritte beim Summerjam in Köln, dem Reeperbahnfestival in Hamburg, oder dem Auftritt beim RuhrReggaeSummer Dortmund 2019, seine Musik ist immer kompatibel, weil sie den Song in den Mittelpunkt stellt, ohne die Roots zu vergessen! André George ist seit Jahren Bestandteil der ReggaeSzene in Deutschland, spielt und spielte in Bands wie „Rain Ministers“, „International Reggae Artist in Europe“ (IRIE), „Riddim of Zion“, „WeLOveReggae“ oder den „Reggae Pioneers“, und war lange Zeit Frontmann der Band „Mister George & the Itmakers“ .

Sonntag, 13. November ab 14.30 Uhr : Lazy Sunday Afternoon mit Marc Land

Gitarrenvirtuose und Schmusegitarrist Marc Land begeistert durch seine balladesken Interpretationen bekannter Klassiker und nimmt den berührten Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Vielfalt der sanften Gitarrenklänge.