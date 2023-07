Preisvergleich zeigt: Düsseldorfer Rheinbahn-Tickets sind überdurchschnittlich teuer

Der ADAC hat in 13 europäischen Metropolen die Preise für den öffentlichen Nahverkehr verglichen. Auch die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf war unter den Städten. Dabei kam heraus, dass der Düsseldorfer Nahverkehr alles andere als preiswert ist.

Die Kernfrage der Untersuchung lautete, wie viel ein Fahrschein für den ÖPNV in der jeweiligen Stadt kostet. Während ein Ticket in Athen gerade mal 1,20 Euro kostet, muss man in London beinahe acht Euro auf den Tisch legen. 7,70 Euro kostet ein Fahrschein an der Themse. Insgesamt liegt der Durchschnitt der untersuchten Metropolen bei 2,80 Euro.

Rheinbahn-Tagesticket in Düsseldorf im europäischen Vergleich günstig

Für Düsseldorf, wo ein Ticket für eine einfache Fahrt 3,10 Euro kostet, ergibt sich damit folgendes Bild: Die Preise am Rhein liegen über dem Durchschnitt. Bei Tagestickets hingegen schneidet Düsseldorf deutlich besser ab.

Auch hier ist Athen die günstigste Hauptstadt Europas, Stockholm wiederum am teuersten. Hier liegt die NRW-Landeshauptstadt mit 7,60 Euro unter dem Durchschnitt aller untersuchten Städte. Deutschlandweit ist die teuerste ÖPNV-Stadt München, am günstigsten sind die Ticketpreise in Hamburg.