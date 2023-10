Düsseldorfer Hauptbahnhof wird am Wochenende zur Waffenverbotszone

Immer wieder werden Menschen in Düsseldorf durch Waffen verletzt. Daher wurden bereits einige Waffenverbotszonen in der Altstadt erlassen. Für das kommende Wochenende kommt nun am Hauptbahnhof eine weitere Verbotszone hinzu.

So hat die Bundespolizei für die Zeit von Freitag, den 13. Oktober ab 12 Uhr bis Sonntag, den 15. Oktober bis 6 Uhr eine temporäre Waffenverbotszone am Düsseldorfer Hauptbahnhof erlassen. Konkret bedeutet dies, dass die Einsatzkräfte verstärkt auf die Suche nach Waffen und gefährlichen Gegenständen gehen und Personen kontrollieren werden.

Im genannten Zeitraum dürfen dann keinerlei gefährliche Gegenstände wie Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen so wie Messer mitgeführt werden. Die Verbotszone gilt für den Hauptbahnhof mit seinen Gebäuden und Gleisanlagen. Nicht dazu gehören die U-Bahn und die Bereiche der Stadtbahn.

>> Nach Gewaltserie: Ausgehviertel in NRW werden Waffenverbotszonen <<

Gerade in der jüngeren Vergangenheit stellte die Polizei immer wieder Waffen oder ähnliche gefährliche Gegenstände bei Tatverdächtigen sicher. Mal ist es ein Schlagring, mal eine Softair Pistole. Ende August wurde ein Mann in einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof mit einem Messer verletzt. Daher setzten die Beamten weiter auf Sensibilisierung und Vorbeugung. Wer sich dennoch mit Waffen in der Verbotszone aufhält, muss mit einem Platzverweis rechnen, dem droht ein Zwangsgeld in Höhe von 200 Euro und derjenige muss Sicherheitsleistungen erbringen.