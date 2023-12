Trauung im Riesenrad: Stadt Düsseldorf bietet Ja-Wort in luftiger Höhe an

Im vergangenen Jahr haben sich in Düsseldorf etliche Paare in luftiger Höhe das Ja-Wort geben können. Weil der Erfolg so groß war, bietet das Standesamt der NRW-Landeshauptstadt auch in diesem Jahr wieder an vier verschiedenen Terminen die Möglichkeit, Trauungen auf dem Riesenrad am Burgplatz vorzunehmen.

Die Termine sind:

7. Dezember

8. Dezember

14. Dezember

21. Dezember

Jeweils zwei Paare können sich an einem der Daten trauen lassen. Wer Interesse hat, schreibt eine Mail an trauung.riesenrad@duesseldorf.de. Die Trauungen werden jeweils um 11 Uhr und um 12 Uhr stattfinden.

>> Riesenrad „Wheel Of Vision“ am Burgplatz in Düsseldorf: alle Infos <<

Wer sonst noch Informationen zum Thema „Eheschließung“ in Düsseldorf und Anmeldungen dazu sucht, schaut im Internet unter service.duesseldorf.de nach. Hier lassen sich aber keine Termine im Riesenrad buchen. Dies ist nur über die Mailadresse möglich.