770.000 Euro für bekanntes Problem: Hier hat Düsseldorf ordentlich Steuergelder verschwendet

Am Dienstag (17. Oktober) hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) in seinem neuen Schwarzbuch herausragende Beispiele öffentlicher Verschwendung aufgezeigt, darunter 13 Projekte in NRW. Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf kam dabei nicht ungeschoren davon und musste vor allem für die Sanierung eines Gebäudes ordentlich Kritik einstecken.

Die Rede ist vom Aquazoo Löbbecke. Bereits 2016 und 2017 prangerte der Bund der Deutschen Steuerzahler das Düsseldorfer Naturkundemuseum wegen hoher Sanierungskosten an. So wurden aus geplanten 13 Millionen Euro plötzlich 21 Millionen Euro. Zudem öffnete das Haus seine Pforten erst wieder im Herbst 2017 statt wie geplant 2015. In diesem Jahr ging es mit dem Irrsinn weiter: So mussten 770.000 Euro in eine erneute Sanierung des Museums gesteckt werden.

Baupfusch am Aquazoo Löbbecke war bereits 2017 bekannt

Der Grund: „Bei den Sanierungsarbeiten bis 2017 war ein falscher Mörtel verwendet worden, der den täglich erforderlichen Reinigungsarbeiten mit Wasser nicht standhielt. Außerdem ist das Gefälle zu den Wasserabläufen zu gering“, so die Stadt Düsseldorf. Diese Mängel seien jedoch schon 2017, also kurz nach der Sanierung des Gebäudes, bekannt gewesen. Der Baupfusch führte letzten Endes dazu, dass sich sechs Jahre nach der Renovierung ein Wasserschaden im Obergeschoss des Museums ausbreitete. Auch Besucher bemerkten die schimmeligen Wände und tropfenden Decken.

„Die notwendige Sanierung umfasst die Erneuerung des gesamten Bodenbelags im Tierpflegebereich des Terrariums sowie die Reparatur des beschädigten Parketts. Zahlreiche Terrarientiere müssen während der Sanierungsarbeiten in Spezial-Containern, Gifttiere in anderen Zoos untergebracht werden. Die vorläufigen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 770.000 Euro“, so der BdSt.

