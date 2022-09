Düsseldorf sperrt Rheinkniebrücke: Großräumige Umleitungen geplant

Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Düsseldorf: Die Rheinkniebrücke wird gesperrt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. und 29. September, steht eine routinemäßige Kontrollmessung auf dem Plan der Stadt.

Gesperrt werden soll die Brücke im Zeitraum von 22 Uhr am Mittwoch bis 5 Uhr morgens am Donnerstag. Die wichtige Verkehrsverbindung wird in beiden Richtungen komplett gesperrt. Großräumige Umleitungen werden eingerichtet.

Im Rahmen dieser alle drei Jahre stattfindenden Routine-Überprüfung wird die Stand- und Verkehrssicherheit der Brücke unter die Lupe genommen. Die gesamte Brücke wird vermessen, um festzustellen, ob an der Brücke Setzungen stattgefunden haben.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Düsseldorf sowohl die Oberkasseler, als auch die Rheinkniebrücke zum Denkmal erklären will. Trotz zukünftigem Denkmalschutz steht bereits fest: Als wichtigste Verkehrsadern der Stadt werden beide Brücken um weitere Sanierungen nicht umher kommen.