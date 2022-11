Düsseldorfer Kniebrücke kurzfristig gesperrt – aus diesem Grund

Aufgrund von Rodungsarbeiten kommt es am Donnerstag und Freitag (3. und 4. Nove,ber) spontan zu Sperrungen im Bereich der Kniebrücke in Düsseldorf. Zwischen 7 und 16 Uhr werden am rechtsrheinischen Widerlager der Brücke unter der Abfahrtsrampe in Fahrtrichtung Rheinufertunnel Rodungsarbeiten ausgeführt.

„Der Strauchbewuchs schränkt an den genannten Stellen die Zugänglichkeit ein und wird erforderlich, um routinemäßige Vermessungsarbeiten am Widerlager vornehmen zu können“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für die Rodung müsse eine der beiden Fahrspuren in Richtung Zentrum (Apollo)gesperrt werden. Daher ist die Fahrbahn dort nur einspurig befahrbar.