Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Vom Düsseldorfer Flughafen zum Weihnachtsmarkt: So kommt ihr mit „Park and Ride“ am entspanntesten zum Glühwein-Stand

16. November 2023

Die Straßen sind voll, Parkplätze rar: Die Anreise per Auto kann sich während der Weihnachtszeit in Düsseldorf zu einer zu einer nervenaufreibenden Odyssee entwickeln. Abhilfe kann das "Park and Ride"-Angebot des Flughafen Düsseldorf schaffen.