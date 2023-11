Düsseldorf: Landtag NRW öffnet am Sonntag – das erwartet Besucher

Tag der offenen Tür im Landtag NRW! Am Sonntag, 3. Dezember 2023, haben alle Interessierten von 11 bis 16 Uhr die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Parlaments zu werfen – Einblicke in den Plenarsaal und die Fraktions- und Ausschussräume inklusive. Der Besuch ist selbstverständlich kostenfrei.

Düsseldorfer Landtag öffnet am Sonntag für Besucher

Eine interaktive Ausstellung im Landtag stellt aktuell talentierte Sportlerinnen und Sportler vor, die der Landessportbund fördert. An lebensgroßen Aufstellern sind Videos hinterlegt, in denen näher auf die Talente eingegangen wird – darunter zum Beispiel die 16-jährige Hildenerin Shirley Jay, Jugend-Europameisterin, zweifache Deutsche Meisterin und achtfache Landesmeisterin im Karate.

Der Landtag kann am Sonntag auch bequem per Smartphone erkundet werden. QR-Codes und NFC-Technik (Near Field Communication) führen die Besucher zu neun Stationen im Parlamentsgebäude. Audioguides vermitteln Informationen über die Funktionen des Parlaments und die Arbeit der Abgeordneten. Die Smartphone-Tour beginnt am Eingang und führt über die Fraktionsräume und den Plenarsaal zur Galerie der Präsidenten.

>> „Scholz die Fresse polieren“: Jacques Tilly nahm bei der Parlamentsnacht 2023 kein Blatt vor den Mund <<

„Der Landtag Nordrhein-Westfalen befasst sich mit aktuellen Themen, die uns alle angehen. Und das Parlament lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich selbst ein Bild von unserer Demokratie zu machen und die Plenarsitzungen oder Ausschüsse zu besuchen. Am Sonntag kann man den Landtag spontan und ohne Anmeldung besuchen und das Gebäude per Smartphone oder bei Führungen erkunden“, sagt André Kuper, Präsident des Landtags.

Im kommenden Jahr öffnet der Landtag wieder am Sonntag, dem 4. Februar 2024.