Tourismus-Rekordjahr: Düsseldorf knackt die 5-Millionen-Besucher-Marke

Die Tourismusbranche in Düsseldorf hat Grund zum Feiern: Im vergangenen Jahr hätten mehr als fünf Millionen Gäste in Hotels und Herbergen genächtigt. Das teilte Visit Düsseldorf, die städtische Tourismus-GmbH, am Mittwoch mit. Damit sei das bisherige Rekordjahr 2019 übertroffen worden.

Auch landesweit hatte sich das Geschäft für das Gastgewerbe im vergangenen Jahr nach der Corona-Flaute gut entwickelt: Das Statistische Landesamt hatte für mehrere Monate landesweite Rekordzahlen vermeldet. Für das Gesamtjahr liegen noch keine landesweiten Zahlen vor.

Weiterlesen: Düsseldorf: Die 11 besten Hotels der Stadt – hier schläft es sich am besten

dpa