Hightech-Douglas eröffnet in Düsseldorfer Innenstadt – mit Special Guest Elyas M’Barek

Für Schönheitsanliegen aller Düsseldorfer bietet die Landeshauptstadt nun eine Adresse mehr: Am Dienstag, 16. Mai, wurde Douglas‘ neuer Flagship Store in der Innenstadt eröffnet. Präsentiert wurde ein modernes, pastelliges Ambiente, digitaler Schnickschnack und eine gewohnte Bandbreite an Produkten und Marken. Locken soll das Geschäft am Joachim-Erwin-Platz damit vor allem die jüngeren Kunden.

„Mit unserem neuen Store im Herzen von Düsseldorf schaffen wir ein besonderes Marken- und Einkaufserlebnis, das sich gezielt an ein junges Publikum richtet“, sagte Veit Weiland, CEO von Douglas DACH auf der Veranstaltung. „Innovative Ladenkonzepte sind aus unserer Sicht der richtige Anreiz, um die Frequenz in den Innenstädten wieder zu erhöhen und gleichzeitig die Attraktivität von Innenstädten zu steigern.“

Neuer Douglas-Store an der Schadowstraße in Düsseldorf – mit Elyas M’Barek

Beim Store Opening waren unter den 400 Anwesenden überwiegend weibliche Gäste geladen. Einen Ehrenplatz auf der Gästeliste hatte der von vielen Frauen umworbene Schauspieler Elyas M’Barek, der als Kampagnen-Testimonial vor Ort war. Obwohl der „Fack ju Göhte“-Star inzwischen mit seiner Ehefrau Jessica Riso in New York lebt, hat es sich der 40-Jährige nicht nehmen lassen, am Dienstag persönlich vor Ort zu sein. Hier hat er sich nicht nur Zeit für Fotos und Small-Talk genommen, sondern auch Einblicke in seine persönliche Beauty-Routine geboten.

Douglas in Düsseldorfer Innenstadt feiert Neueröffnung – das ist für Kunden neu

Doch zurück zur Eröffnung: Was können Kunden im neuen Geschäft erwarten? Klar ist, nach wie vor wird eine Auswahl an Make-up-, Haut- und Haarpflege, einen Duft-Counter sowie Produkttische geben. Dabei spielt auch das Thema Digitalität eine große Rolle. Neben einem Beauty Mirror, der via Augmented Reality Make-up virtuell erlebbar machen soll, können Kunden ihre Smartphones an zahlreichen Ladestationen aufladen, an Selfie-Stationen kreativ werden, Friseurtermine buchen oder an Masterclasses und Workshops in der hauseigenen Beauty School teilnehmen.

In den ersten Wochen nach der Neueröffnung erwarten Besucher im Geschäft verschiedene Aktionen: Geboten werden Make-up-Artist Services mit Champagner und Macarons, ein Tresor-Gewinnspiel, eine Mocktailbar, umfangreiche Styleberatung und vieles mehr.

Übrigens: Damit ist die Besetzung des neuen Baus am Joachim-Erwin-Platz noch nicht komplett. Im Gebäude eröffnet im Herbst 2023 unter anderem das erste „The Cloud One“-Hotel der Hotelgruppe Motel One Deutschlands.