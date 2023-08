Düsseldorfer Füchschen-Brauerei liefert seine Schweinshaxen jetzt auch nach Hause

Pizza, Burger oder Sushi sind die gängigen Klassiker, wenn es ums Essenbestellen geht. Dass aber auch Hausmannskost gern gesehen ist, beweist die Füchschen-Brauerei. Denn diese bietet ihre Speisen seit etwa einem Jahr auch per Lieferdienst an.

Ob Sauerbraten „Rheinische Art“, Bohneneintopf mit Mettwurst oder Brauhausteller mit Haxenfleisch – das alles können Düsseldorfer jetzt per Lieferando oder neuerdings auch per Uber ganz bequem nach Hause bestellen. Damit steht die Hausbrauerei bislang auch noch relativ allein auf weiter Flur. Denn die übrigen Brauereien in Düsseldorf bieten ihre Speisen zwar zum Mitnehmen, nicht aber zum Liefern an.

Lieferungen aus dem Füchschen nur bis 21 Uhr möglich

Allerdings sind die Preise auch etwas höher. Denn Schweinefilet in Pfeffersauce mit Bratkartoffel oder Senfrostbraten vom argentinischen Roastbeef sind in dem Fall nicht für kleines Geld zu bekommen.

Wer sich davon aber nicht abschrecken lässt, bekommt alles, was auf der Speisekarte zu finden ist. Als kleine Besonderheit lässt sich über Uber auch gleich das hauseigene Bier mitbestellen. Einen kleinen Haken gibt es dann aber doch: Bestellungen werden nur bis 21 Uhr angenommen. Wer also lieber spät abends isst, schaut in die Röhre.