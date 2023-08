Candlelight-Konzerte in Düsseldorf: Termine, Tickets, Anfahrt – alle Infos

Wer auf der Suche nach einer unvergesslichen Konzerterfahrung ist, sollte die Candlelight-Konzerte in Düsseldorf genauer unter die Lupe nehmen.

Denn hier taucht ihr während des Lauschens erstklassiger Musikperfomances, welche von klassischen Stücken bis neuinterpretierten All-Time-Favorites reichen, in ein Meer von tausenden Kerzen ein. Wir verraten euch alles, was ihr zur außergewöhnlichen Eventreihe wissen müsst.

Was steckt hinter den Candlelight-Konzerten in Düsseldorf?

Die Candlelight-Konzerte werden von der Live-Entertainment-Plattform Fever veranstaltet. Sie sollen Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, Live-Musik von lokalen Künstlern an wunderschönen Orten bei Kerzenlicht zu genießen. Mittlerweile finden die Events in über 100 Städten, darunter auch Düsseldorf, statt und wurden laut Angaben der Organisatoren bereits von über drei Millionen Menschen besucht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Candlelight Concerts by Fever (@candlelight.concerts)

Ursprünglich wurden die Candlelight-Konzerte mit der Idee entwickelt, klassische Musikkonzerte berühmter Komponisten wie Vivaldi, Mozart und Chopin zu präsentieren. Mittlerweile wird jedoch nicht mehr nur klassischen Komponisten Tribut gezollt. So werden auch Stücke aktueller Künstler wie Coldplay und Ed Sheeran sowie Genres wie K-Pop, Filmmusik, Jazz, Soul und Flamenco während der Aufführungen gespielt.

Ein Candlelight-Konzert dauert in der Regel 65 Minuten. Eine Pause ist nicht vorgesehen. 30 Minuten vor Beginn beginnt der Einlass zur jeweiligen Veranstaltung.

Wann und wo finden die Candlelight-Konzerte in Düsseldorf statt?

In Düsseldorf finden die Candlelight-Konzerte an verschiedenen Orten statt, dazu zählt unter anderem das Schloss Garath im Süden der Stadt. Aber auch im Event-Theater der Schwanenhöfe finden Aufführungen statt.

>>Die Ärzte 2023 live in Oberhausen: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Konzert-Dreierpack<<

An welchen Tagen und an welchen Orten die kommenden Events stattfinden, lässt sich auf der Homepage des Veranstalters Fever nachsehen.

Wo gibt es Tickets für die Candlelight-Konzerte in Düsseldorf?

Tickets für die Candlelight-Konzerte in Düsseldorf sind auf der Website von Fever erhältlich. Alternativ können Eintrittskarten auch über die Fever-App gekauft werden. Die Ticketpreise starten ab 36 Euro.

>>Die besten Konzerte in Düsseldorf 2023: Macklemore, Rita Ora und Noel Gallagher<<

Wie komme ich zum Candlelight-Konzert in Düsseldorf?

Stattfindende Candlelight-Konzerte im Schloss Garath können ganz einfach mit dem ÖPNV erreicht werden. So befindet sich in der Nähe des Veranstaltungsortes die S-Bahn-Station Garath. Hier halten unter anderem die Linien S6 sowie S68. Von der Bahnstation sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Schloss Garath. Ebenfalls in der Nähe hält die Buslinie 779 an der Haltestelle Carl-Severing-Straße.

Wer das Candlelight-Konzert am Schloss Garath lieber mit dem Auto erreichen möchte, findet auf dem Innenhof des Schlosses Parkmöglichkeiten.

Adresse: Garather Schloßallee 19, 40595 Düsseldorf

Candlelight-Konzerte im Event-Theater der Schwanenhöfe sind ebenfalls simpel mit dem ÖPNV zu erreichen. Nicht weit von der Location entfernt befindet sich der U-Bahnhof Kettwiger Straße, an welchem die U-Bahnlinie U75 hält. Darüber hinaus befindet dort auch die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle, welche von der Linie 706 bedient wird.

Autofahrer können ihren Wagen derweil im Parkhaus Schwanenhöfe (direkt auf dem Veranstaltungsgelände) abstellen.

Adresse: Erkrather Str. 234B, Düsseldorf, 40233