Düsseldorf: Bauern-Protest am Wochenende mit über 1500 Treckern

Unter dem Motto „Together strong! Demo NRW 2.0“ zeichnet sich bereits die nächste große Demonstration in Düsseldorf am Horizont ab: Landwirte, Spediteure und Handwerker aus ganz NRW wollen am Samstag, 17. Februar, mit stolzen 1500 Trekkern und Lastkraftwagen durch die Stadt rollen – Verkehrsbeeinträchtigungen sind da vorprogrammiert.

Nach Angaben der NRZ und Polizeisprecher Kim Ben Freigang sei die Kundgebung offiziell bei der Polizei angemeldet worden und soll am Samstag ab 15 Uhr auf dem Düsseldorfer Messegelände starten. Dann gilt die Protestaktion für 24 Stunden lang – also bis Sonntagnachmittag. In diesem Zeitraum solltet ihr euch im gesamten Stadtgebiet, sowie auf den umliegenden Bundes- und Autobahnen auf etwaige Probleme im Straßenverkehr einstellen. Einen genauen Streckenplan gäbe es laut Polizeisprecher noch nicht.

Bauern-Protest in Düsseldorf startet und endet an der Messe

Ursprünglich wollten sich die Bauern wohl auf der Düsseldorfer Rheinwiese für eine Demonstration einfinden. Die hohe Anzahl an Teilnehmern hat nun die neue Location an der Messe nötig gemacht. Dabei wird der Messeparkplatz nicht nur als Startpunkt, sondern auch für eine Kundgebung und ganztägige Mahnwache genutzt. Ebenso geplant ist die Übergabe eines Positionspapiers an den Landtag.