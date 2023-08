Düsseldorf

Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion planen Protestaktion in Düsseldorf

21. August 2023

Am Samstag wollen Aktivisten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion ein satirisches Schneckenrennen am Schadowplatz in Düsseldorf veranstalten. Das steckt hinter der Aktion.