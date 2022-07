„Dille & Kamille“ kommt nach Düsseldorf: Niederländische Kette bald in der Altstadt

Ein neuer kultiger Laden für die Düsseldorfer Altstadt: Bereits in wenigen Wochen soll ein „Dille & Kamille“-Geschäft auf der Flinger Straße eröffnen.

„Hurra, Ende Oktober werden wir unseren dritten Laden in Deutschland eröffnen – in Düsseldorf! 🎉“, kündigt das niederländische Unternehmen auf seiner Instagram-Seite an. „Wir freuen uns sehr, dass auch ihr uns in dieser schönen Stadt finden werdet.“

Für diejenigen unter euch, die „Dille & Kamille“ nicht kennen: In den liebevoll gestalteten Ladenlokalen gibt es viel zu entdecken – von Wohn-Accessoires über Geschirr und Gläser bis hin zu Gewürzen, Kräutern und Backzutaten. Das Konzept wird als „natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft“ beschrieben. Es werden natürliche Materialien und möglichst wenig Plastik verwendet.

„Dille & Kamille“ in Düsseldorf direkt neben Zara

Neben zahlreichen Standorten in den Niederlanden, wo das Unternehmen 1974 gegründet wurde, gibt es „Dille & Kamille“ auf deutschem Boden bereits in Köln und Münster. Und nun also bald auch in Düsseldorf. Laut Informationen der „Rheinischen Post“ wird die Kette in die Flinger Straße 28 ziehen. Dort, direkt neben Zara, war zuvor das Wäschegeschäft Lascana beheimatet.

„Unser Konzept passt am besten in den authentischen und historischen Teil von Städten, damit passt die Altstadt unserer Meinung nach am besten zu uns und wir zur Altstadt“, teilte ein Sprecher mit. Auf der unternehmenseigenen Website bezeichnet Geschäftsführer Hans Geels Düsseldorf als „die beste Einkaufsstadt Nordrhein-Westfalens“.

„Dille & Kamille“ in Düsseldorf: Mitarbeiter gesucht

Man arbeite „hart daran“, den Laden „zu einem schönen Laden zu machen“. Und dazu gehörten auch neue Kollegen, die man nun suche. Rund 20 Mitarbeiter sollen in der Filiale in Düsseldorf tätig sein. Aktuell werden ein Filialleiter, ein -Assistent, Erstverkäufer sowie Verkäufer in Vollzeit und auf Minijob-Basis sowie ein Instore Visual Merchandiser gesucht. Die Stellenanzeigen findet ihr hier.