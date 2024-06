Diebstahl im ICE 511: Zwei Männer nach Ortung festgenommen

Es wurden zwei Männer festgenommen, nachdem sie einem schlafenden Fahrgast im ICE 511 von Hamburg nach Ulm einen Rucksack entwendet hatten. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen, den 18. Juni. Die Diebe wurden mittels Ortung des gestohlenen iPad des Opfers aufgespürt, was die vorläufige Festnahme durch die Bundespolizei ermöglichte.

Der 25-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl kurz vor dem Erreichen des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Er meldete den Vorfall an der Wache der Bundespolizei in Düsseldorf. Die Beamten erhielten durch die Ortung des iPads einen Hinweis, dass sich die Tatverdächtigen möglicherweise noch in Duisburg aufhalten könnten.

Zwei Diebe wieder auf freiem Fuß

Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme der beiden Männer, 31 und 42 Jahre alt, aus Algerien. Die Polizei konnte das gestohlene Gut sicherstellen und dem Eigentümer in Duisburg zurückgeben. Nach der Vernehmung und Einleitung eines Verfahrens wegen besonders schweren Diebstahls wurden die Verdächtigen wieder freigelassen.

Die Bundespolizei empfiehlt während der Europameisterschaft 2024 erhöhte Wachsamkeit und bietet Präventionsberatung an. Interessierte können sich an den Ständen im Düsseldorfer Hauptbahnhof oder am Präventionsmobil informieren.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.