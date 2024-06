Die Toten Hosen veröffentlichen neues Album: Alle Infos zum Release

Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei den Fans der Toten Hosen sorgen. Am Freitag, den 21. Juni, erschien ein neues Album der Rockband aus Düsseldorf. Dabei handelt es sich um Live-Mitschnitte von Konzerten aus einem der Lieblingsländer der Band: Die Rede ist von Argentinien.

Am 11. September 1992 spielten die Toten Hosen in Buenos Aires zum ersten Mal live im südamerikanischen Land. 30 Jahre später, im Jahre 2022, zog es die Düsseldorfer Musiker für ein Jubiläums-Konzert zurück in die Hauptstadt des Landes. Daneben spielten sie auch eine weitere Show in der Universitätsstadt Tandil.

Neues Album der Toten Hosen entstand nur zufällig

Zu Trainingszwecken wurden die Abende damals mitgeschnitten. Die Konzertaufnahmen rückten jedoch zunächst in den Hintergrund, ehe sie Gitarrist Kuddel auf einer Weihnachtsfeier der Band noch einmal vor versammelter Mannschaft abspielte. Die Rocker waren sich danach einig: Um auch andere Menschen teil an den emotional festgehaltenen Momenten zu lassen, wollten die Düsseldorfer Punker die Aufzeichnungen in Form eines Albums herauszubringen.

„Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ heißt das neue Live-Album der Band. Enthalten sind folgende Songs:

1. Alle sagen das

2. Auswärtsspiel

3. Altes Fieber

4. Bonnie & Clyde

5. Más allá del bien y del mal

6. Reisefieber

7. Cokane in my brain

8. Du lebst nur einmal

9. Schön sein

10. Pushed again

11. Iván fue un comunista

12. Uno, dos ultraviolento

13. Wünsch Dir was

14. Hier kommt Alex

15. Strom

16. First Time,

17. Ya no sos igual

18. Freunde

19. Viva la revolution

20. Represión

Neben digitalen Releases, beispielsweise bei Spotify oder als Download, erscheint das neue Album auch in besonderer Form als Doppel-LP in einer auf 10.000 Stück limitierten und nummerierten Edition mit jeweils einer blauen und weißen 180g-Vinyl-Scheibe sowie als CD als Erstauflage im Digipack mit 28seitigem Booklet. Aufgrund der Beliebtheit der Band könnten diese Special-Editions jedoch schnell ausverkauft sein.