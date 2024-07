Auf der Dreieckswiese am Kö-Bogen II bedankte sich Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am Dienstag ( 9. Juli) bei den Verkehrskadetten der Verkehrswacht Düsseldorf für ihren Einsatz während der Fußball-EM 2024. Während der Europameisterschaft sorgten die Verkehrskadetten bei allen fünf Spielen vor der Arena dafür, dass die Fußgängerüberwege, an denen sich Auto- und Fußverkehr kreuzen, sicher blieben. Als Anerkennung für ihren Einsatz erhielten sie Everybody’s-Heimspiel-T-Shirts und Gutscheinhefte.

„Die Verkehrskadetten haben an der Arena dazu beigetragen, dass die Fans sicher und unversehrt die Straße überqueren konnten, während zum Beispiel Mannschaftsbusse und besondere Gäste passierten. Sie haben ein zügiges und reibungsloses Weiterkommen für alle gewährleistet. Dabei hatten sie immer die Sicherheit aller Beteiligten im Blick und halfen, mögliche Verzögerungen im Verkehrsfluss zu vermeiden. Für ihre erfolgreichen Einsätze gehört Ihnen unser großer Dank“, betonte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller in einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt.

Unterstützung auch aus anderen NRW-Städten

Bei jedem Einsatz waren bis zu 50 Verkehrskadetten aus Düsseldorf vor Ort. Zusätzlich erhielten sie Unterstützung von bis zu 25 Verkehrskadetten aus anderen Städten wie Köln, Mettmann und Solingen.

Eine besondere Herausforderung waren die euphorischen und feiernden Fans, die oft Verkehrsregeln missachteten und sich unvorsichtig verhielten. Die Verkehrskadetten mussten daher besonders aufmerksam sein und schnell reagieren, um gefährliche Situationen vorausschauend zu vermeiden. Sie sind darin geschult, mit emotionalen Ausbrüchen bei Siegen oder Niederlagen professionell umzugehen und die Ruhe zu bewahren. Der kontinuierliche und vertrauensvolle Austausch mit der Landeshauptstadt, den Ordnungsbehörden und der Uefa unterstützte ihren erfolgreichen Einsatz.

Nach der Fußball-EM steht bereits die nächste Großveranstaltung bevor: Am Freitag, den 12. Juli, beginnt die Rheinkirmes, bei der die Verkehrskadetten erneut gefordert sein werden. Mehr zum Mega-Volksfest lest ihr hier.