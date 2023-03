Cyclingworld Europe gestartet: Düsseldorf soll fahrradfreundlichste Großstadt werden

Endlich wieder „Cyclingworld“ in Düsseldorf: Mit rund 300 Ausstellern und 450 Marken, zwei zusätzlichen Hallen mit Kids Area und Sonderausstellung bietet die populäre Fahrradmesse noch bis Sonntag, 12. März, ein breites Angebot für Radsportinteressierte. Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit einem Stand vertreten und stellt dort ihr radtouristisches Angebot vor.

„Als Landeshauptstadt verfolgen wir das Ziel, eine der fahrradfreundlichsten Großstädte in Deutschland zu werden“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Umso mehr freut es uns, dass sich mit der Cyclingworld Europe eine Messe in unserer Stadt etabliert hat, die der Radkultur einen Platz bietet. Fahrradbegeisterte Menschen zusammen zu bringen ist ein wichtiger Beitrag, um das Fahrrad im Alltag als attraktive Mobilitätslösung zu platzieren“, betont der Oberbürgermeister.

Cyclingworld Europa 2023 in Düsseldorf: Networking und Podiumsdiskussion

Darüber hinaus engagiert sich die Stadt Düsseldorf bei der im Rahmen der Messe organisierten Networking-Veranstaltung „Cycling Europe Matchmaking event and expert talks“ zum Thema Fahrradinfrastruktur. Dabei wird bei Impulsvorträgen, Workshops und einer Diskussionsrunde die aktuelle Situation der Fahrradinfrastruktur beleuchtet.

Am Samstag, 11. März, findet um 15 Uhr unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema Cycling in Cities statt, bei der auch Katharina Metzker, Amtsleiterin des Amtes für Verkehrsmanagement der Landeshauptsstadt Düsseldorf, mitdiskutieren wird. Weitere Teilnehmer sind unter anderem Tamás Dombi, Direktor Verkehrsmanagements, aus Düsseldorfs Partnerstadt Warschau.

„Der Austausch mit internationalen Kollegen ist nicht nur interessant, sondern erfahrungsgemäß auch sehr produktiv“, erklärt Katharina Metzker, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement. „Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und Impuls im Rahmen der Veranstaltung.“

Radmesse Cyclingworld rechnet mit 20.000 Besuchern

Die Veranstalter rechnen an diesem Wochenende in Düsseldorf mit rund 20.000 Besuchern. Damit soll das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden, sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Messe findet in diesem Jahr zum fünften Mal seit 2017 statt.

Im Gegensatz zur B2B-Branchenmesse Eurobike in Frankfurt versteht sich die Cyclingworld als Endverbrauchermesse ähnlich der Velo Berlin. Mit insgesamt fünf Messehallen und einer Ausstellerplattform von 18.000 Quadratmetern und 65.000 Quadratmetern im Außenbereich sei die Messe so groß wie noch nie.

Eine Sonderschau beleuchtet die inzwischen 120-jährige Geschichte des Rennrades. Während es im Radrennsport um immer leichtere Vehikel geht, wartet die Cyclingworld mit dem Gegenstück auf: dem laut Veranstalterangaben mit 2,18 Tonnen schwersten Fahrrad der Welt.

