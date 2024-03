Cirque du Soleil in Düsseldorf: Warum sich ein Besuch lohnt

Sie springen, sie gleiten, sie fallen: Wenn die Artisten vom Cirque du Soleil in der Manege auftreten, klappt dem Publikum gerne mal die Kinnlade auf den Boden. Aktuell ist das aufwendig inszenierte Spektakel mit der Show „Kurios – Kabinett der Kuriositäten“ zu Gast in Düsseldorf. Wir zeigen, warum sich ein Besuch lohnt – und wie ihr noch an Tickets kommt.

Ein Ausflug in den Cirque du Soleil ist ein wenig wie der Besuch von „Alice im Wunderland“: Ein wenig schockierend, aber ebenso faszinierend und vollgepackt mit schrägen Charakteren, die man nicht so schnell vergisst. Die in Düsseldorf gezeigte Show „Kurios – Kabinett der Kuriositäten“ verbindet Anleihen aus der klassischen Geschichte von Lewis Carroll, mischt aber noch munter eine Prise Frankenstein, Tim Burton und eine Kanne Steampunk in die Darbietung. Dem Soundtrack der Show könnt ihr auf Spotify lauschen.

Cirque du Soleil in Düsseldorf: Termine

Seit dem 8. März ist der Cirque du Soleil im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim zu sehen: Gleich neben dem Bahnhof findet ihr das große Zelt. Insgesamt sind hier Auftritte bis zum Sonntag, dem 14. April 2024, geplant. Die Länge der Show: 125 Minuten.

Lediglich montags und dienstags macht der Cirque du Soleil eine Pause (Ausnahmen: 19. März, 19.30 Uhr und 1. April, 13.30 und 17 Uhr). Auch am Karfreitag, dem 29. März, bleiben die Lichter im Zelt aus.

Die zukünftigen Termine auf einen Blick:

Freitag, 15. März 2024, 16 und 19.30 Uhr

Samstag, 16. März 2024, 16 und 19.30 Uhr

Sonntag, 17. März 2024, 13.30 und 17 Uhr

Dienstag, 19. März 2024, 19.30 Uhr

Mittwoch, 20. März 2024, 19.30 Uhr

Donnerstag, 21. März 2024, 19.30 Uhr

Freitag, 22. März 2024, 16 und 19.30 Uhr

Samstag, 23. März 2024, 12.30, 16 und 19.30 Uhr

Sonntag, 24. März 2024, 13.30 und 17 Uhr

Mittwoch, 27. März 2024, 19.30 Uhr

Donnerstag, 28. März 2024, 16 und 19.30 Uhr

Samstag, 30. März 2024, 16 und 19.30 Uhr

Sonntag, 31. März 2024, 13.30 Uhr und 17 Uhr

Montag, 1. April 2024, 13.30 Uhr und 17 Uhr

Mittwoch, 3. April 2024, 19.30 Uhr

Donnerstag, 4. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Freitag, 5. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Samstag, 6. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Sonntag, 7. April 2024, 13.30 Uhr und 17 Uhr

Mittwoch, 10. April 2024, 19.30 Uhr

Donnerstag, 11. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Freitag, 12. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Samstag, 13. April 2024, 16 und 19.30 Uhr

Sonntag, 14. April 2024, 13.30 Uhr und 17 Uhr

Cirque du Soleil mit „Kurios – Kabinett der Kuriositäten“ in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Tickets könnt ihr online über die offizielle Homepage ordern, allerdings wird der Spaß nicht billig: Die günstigsten Karten sind für 49,50 Euro zu haben, insgesamt gehen die Preise für die besten Plätze hoch auf bis zu 158 Euro. Kinder zahlen 41,50 Euro, Familienangebote verringern den Preis beim Kauf von vier bis acht Tickets. Für Gruppen ab zehn Personen ist sogar ein Rabatt von 25 Prozent pro Karte möglich. Alternativ können Tickets übrigens auch über die Abendkasse vor Ort gekauft werden.

Cirque du Soleil in Düsseldorf: Darum lohnt ein Besuch!

Trotz der hohen Kosten lohnt sich ein Ausflug in den Cirque du Soleil. „Kurios – Kabinett der Kuriositäten“ dürfte selbst die Menschen überzeugen, die sonst nicht viel mit Zirkus anfangen können.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen wären da die erstklassigen Artisten, die mit fantastischen Fluggeräten in die Manege geflogen oder von einer gigantischen Metallhand abgesetzt werden. Drei Schlangenfrauen zeigen eindrucksvoll, wie biegsam ein menschlicher Körper sein kann. Eine andere Showeinlage überrascht mit einem Jo-Jo, bei einem Balanceakt in luftiger Höhe dürfte euch sicherlich kurz der Atem stocken.

Die erstklassigen Kostüme, die zahlreichen Details und jede Menge Überraschungen sorgen für zwei Stunden, die wie im Flug vergehen und euch garantiert noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Diese Promis waren bei der Cirque du Soleil-Premiere in Düsseldorf dabei

Dass der Cirque du Soleil zu den größten und populärsten Showformaten im Zirkuszelt gehört, bewies die Premiere am Mittwoch, dem 13. März: Zahlreiche Promis wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen, am Ende gab es Standing Ovations und ein mehr als zufriedenes Publikum.

Zur Premiere in Düsseldorf waren unter anderem Moderatorin Katja Burkard und Schauspielerin Annette Frier, Ex-Fußballtrainer Christoph Daum mit seiner Ehefrau, Schauspielerin und gebürtige Düsseldorferin Kerstin Landsmann und „Bares für Rares“-Händler Walter Lehnertz vor Ort.

Kriminalbiologe Mark Benecke richtete sich auf Facebook an die Domstadt im Süden: „Liebe Kölner, darf ich euch einen Ausflug nach Düsseldorf empfehlen? Nur Mut, dort spielt der irre gute Cirque du Soleil direkt an der Haltestelle Gerresheim.“

Wie komme ich zum Cirque du Soleil in Düsseldorf? Tipps zur Anreise!

Parkplätze gibt es gleich vor Ort am „Park&Ride“ des Gerrresheimer S-Bahnhofs. Entsprechend einfach ist die Anreise mit der S-Bahn: Der Bahnhof Gerresheim ist gleich nebenan, nur wenige Meter vom Eingang des Zirkus‘ entfernt. Hier fahren neben der S8, S68 und S28 auch mehrere Buslinien, wie die 730, 736, 737, 787 und M1. Zudem könnt ihr auch mit der U73 bis zum Bahnhof Gerresheim fahren.