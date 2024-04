Bei einem Verkehrsunfall in der Düsseldorfer Innenstadt ist am heutigen Morgen eine 51-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Frau war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem LKW erfasst, der von einem 60-jährigen Mann gesteuert wurde.

Unfall ereignet sich am Wehrhahn

Der LKW-Fahrer war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf der Straße Am Wehrhahn stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Am Wehrhahn/Kölner Straße bog er nach rechts in die Kölner Straße ab und übersah dabei die E-Scooter-Fahrerin, die geradeaus in Richtung stadtauswärts fuhr. Die Frau wurde vom LKW erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das gab die Polizei Düsseldorf in einer Mitteilung bekannt.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.