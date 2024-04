Schock am frühen Abend für einen 21-jährigen Düsseldorfer am S-Bahnhof Eller-Süd: Er wurde plötzlich Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls! Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 11. April 2024 gegen 20 Uhr, als ein unbekannter Täter unter Waffengewalt versuchte, dem jungen Mann Schuhe und Jacke abzunehmen.

„Gib mir deine Jacke und deine Schuhe oder ich schieße!“ soll der Täter gesagt haben. Nachdem das Opfer sich weigerte, die Gegenstände herauszugeben, zog der Angreifer eine Waffe und schoss, woraufhin er vom Tatort flüchtete. Der 21-jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Polizei beschreibt den Täter als männlich, etwa 20 bis 24 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß mit blonden Haaren sowie einem blonden Bart. Bekleidet war der Verdächtige mit einer hellen Kappe und einem Adidas-Trainingsanzug. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Tathergang oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.