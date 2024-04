Nach Zeugenhinweis in Ratingen: Entflohener Straftäter festgenommen

Am Montagabend konnte die Polizei in Ratingen einen 21-jährigen Strafgefangenen festnehmen, der am vergangenen Wochenende aus einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Essen entflohen war.

Nachdem die Polizei am Sonntagabend mit einem Foto des Entflohenen öffentlich gefahndet hatte, meldete sich am Montagabend ein Ratinger bei der Polizei. Er hatte den Gesuchten auf der Straße wiedererkannt, wie aus einer Mitteilung der Polizei bekanntgegeben wurde.

Die Polizei konnte den 21-Jährigen kurze Zeit später in Ratingen festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht und sollte noch am Abend zurück in die LVR-Klinik nach Essen gebracht werden.

