Kiosk-Brand in Düsseldorf: Drei Menschen sterben in Feuer-Hölle

Großbrand in Düsseldorf-Flingern! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. Mai) alarmierten Anwohner der Lichtstraße um 2.25 Uhr panisch die Feuerwehr: Ein Kiosk brannte lichterloh! Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Brandort aus. Was sie vorfanden, war ein Vollbrand in einem Büdchen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen schlugen bereits ins erste Obergeschoss aus. Auch der Eingangsbereich des Wohnhauses war vom Feuer betroffen.

Zeitgleich machten sich mehrere Menschen auf den Balkonen des Wohnhauses bemerkbar, die teilweise bereits vom Rauch beeinträchtigt waren. Umgehend leitete der Einsatzleiter eine Menschenrettung über drei Drehleitern ein und entsendete mehrere Rettungstrupps zur Brandbekämpfung. Die Löschung ist mittlerweile abfeschlossen. Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf versorgte 16 Menschen, die in unterschiedliche Krankenhäuser transportiert wurden. Davon schweben zwei Verletzte in Lebensgefahr.

Düsseldorf: Drei Menschen sterben in Feuer-Hölle

Für drei Menschen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch in der schrecklichen Feuer-Hölle. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte diese nur noch tot vorfinden. Aktuell laufen noch weitere Sicherungsmaßnahmen am Gebäude. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass die Arbeiten noch mehrere Stunden andauern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache und zur Identifizierung der Toten übernommen. In Spitzenzeiten war die Feuerwehr mit über 100 Einsatzkräften vor Ort.

Sperrung an der Grafenberger Allee stört Rheinbahn-Verkehr am morgen

Aufgrund des Großeinsatzes ist der Bereich um die Grafenberger Allee/Ecke Lichtstraße auch am Donnerstagmorgen noch großräumig gesperrt. Davon betroffen ist nicht nur der Autoverkehr, sondern auch einige Rheinbahnlinien, wie die Rheinische Post berichtet.

U72: Die Bahnen fahren ab dem Wehrhahn weiter über die Strecke der U71 bis zum Hülserhof. Die Strecke nach Ratingen kann nicht befahren werden.

U73: Die Bahnen fahren ab dem Wehrhahn zur Heinrichstraße. Die Strecke nach Gerresheim kann nicht befahren werden.

U83: Die Bahnen der Linie U83 fahren nicht. Bitte nutzt alternativ die Bahnen der Linie U71 ab Hellriegelstraße.

709: Die Bahnen enden, aus Neuss kommend, am Hauptbahnhof. Die Bahnen können nicht weiter in Richtung Gerresheim fahren.

737: Die Busse fahren eine Umleitung zwischen der Clara-Viebig-Straße und dem Staufenplatz.

738: Die Busse fahren eine Umleitung zwischen Stadtwerke/Düsselstrand und Morper Straße.

834: Die Busse fahren eine Umleitung zwischen der Elisabethkirche und der Graf-Recke-Straße.

Zwischen den Haltestellen „Heinrichstraße“ und „Schlüterstraße/Arbeitsagentur“ pendeln Taxis.

Zwischen den Haltestellen „Schlüterstraße/Arbeitsagentur“ und „Gerresheim S“ beziehungsweise „Gerresheim Krankenhaus“ pendeln Busse

Aus Gerresheim kommend, pendeln ebenfalls Busse ab dem Staufenplatz über den Linienweg der Linie 730 über Torfbruchstraße zur Ronsdorfer Straße. Von dort könnt ihr in die Linien U75 und U77 umsteigen.

Ursache für das Feuer noch unklar

Wenige Stunden nach dem verheerenden Feuer mit drei Toten und zahlreichen Verletzten in Düsseldorf ist die Brandursache noch unklar. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf am Donnerstag. Es werde in alle Richtungen ermittelt. So sei unklar, ob es sich etwa um ein Unfallgeschehen oder einen technischen Defekt handele.