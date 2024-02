Flughafen Düsseldorf: Bundespolizei verhaftet verurteilten Totschläger

Immer wieder werden Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei der Überprüfung von Personen fündig. So auch am Montagabend, dem 5. Februar, als ein 65-jähriger Mann aus dem Kosovo bei der Einreise kontrolliert wurde. Als die Beamten die Papiere des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass gegen den Mann bereits vor 17 Jahren ein Haftbefehl erlassen wurde und er zur Fahndung ausgeschrieben war.

Demnach wurde der Mann im Juli 1998 zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren wegen Totschlags verurteilt. 2007 wurde der Mann schließlich abgeschoben, eine Reststrafe von viereinhalb Jahren verblieb aber. Die Beamten der Bundespolizei eröffneten daraufhin einen Haftbefehl und überstellten den 65-Jährigen den Justizbehörden.