Düsseldorf: 79-Jährige von alkoholisiertem Mercedes-Fahrer erfasst

Am Abend des 1. April ereignete sich in Düsseldorf ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Frau wurde von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt. Der 64-jährige Fahrer des Mercedes stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei in einer Mitteilung bekanntgibt.

Unfall am Ostermontag in Düsseldorf-Derendorf

Die Seniorin wollte gegen 19.30 Uhr die Münsterstraße in Höhe Liststraße überqueren. Als sie die Fahrbahn betrat, wurde sie von einem Mercedes erfasst, der in Richtung Mörsenbroicher Ei unterwegs war. Zeugenaussagen zufolge wurde die Frau auf die Motorhaube des PKW geladen und zu Boden geschleudert, bevor sie mehrere Meter vor dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Der 64-jährige Mercedes-Fahrer hatte die Frau aus noch ungeklärter Ursache nicht wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und mehrere Blutproben entnommen.

Die 79-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt unter anderem einen Schädelbruch und mehrere Knochenbrüche.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

