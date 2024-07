Düsseldorf: Person stürzt von Schiff in den Rhein

Eigentlich wäre die Fahrt des Ausflugs-Dampfers noch weiter rheinaufwärts gegangen, als das Schiff mitsamt der Passagiere plötzlich gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Burgplatzes notanlegen musste. Was war passiert?

Um 14.33 Uhr ging bei der Polizei Düsseldorf die Meldung ein: Eine Person ist vom Schiff in den Rhein gefallen! Wie ein Polizeisprecher gegenüber Tonight Düsseldorf erklärte, sei dann die Feuerwehr umgehend zur gemeldeten Stelle gefahren. Auch die Wasserschutzpolizei Duisburg war vor Ort. Erst auf der Höhe der Düsseldorf Messe konnte die gestürzte Person aus dem Wasser geborgen werden. Wie die Redaktion am Montagmorgen aus Polizeikreisen erfuhr, sei die Person noch am Leben und befinde sich in medizinischer Behandlung.

Ausflugsschiff musste am Burgplatz notanlegen

Nachdem das Schiff rechtsrheinisch notangelegt hatte, gingen die Passagiere – darunter viele Anhänger des F95-Fanclub Mallorca – von Bord. Die Fahrt wurde wegen des Zwischenfalls vorzeitig beendet. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz, um die möglicherweise traumatisierten Augenzeugen zu betreuen.

Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion gegenüber kundgab, könne ein Suizidversuch derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Habt ihr suizidale Gedanken oder habt ihr diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de.