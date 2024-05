Piraten auf dem Rhein? Führung im SchifffahrtMuseum klärt auf

Kunst & Kultur

Piraten auf dem Rhein? Familien-Führung im SchifffahrtMuseum klärt auf

30. Mai 2024

Gab es Piraten auf dem Rhein? Darum geht es in einer Familien-Führung des SchifffahrtMuseums am Burgplatz an diesem Sonntag. Alle Infos bekommt ihr hier.