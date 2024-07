Unerfreuliche Szenen spielten sich in der Düsseldorfer Altstadt ab. Englische Fußballfans haben nach dem EM-Viertelfinalspiel, in dem die deutsche Mannschaft gegen Spanien unterlag, provozierendes Verhalten an den Tag gelegt. Sie verspotteten die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft, was zu Konfrontationen führte. Die Bolkerstraße, bekannt für ihre Dichte an Kneipen und Bars, war während des Spiels stark frequentiert, obwohl die genaue Anzahl der Fans nicht bekannt ist.

Ein von der britischen Zeitung „Daily Mail“ veröffentlichtes Video zeigt die aufgeheizte Atmosphäre zwischen den beiden Fanlagern. Etwa 20 englische Fans sollen die deutschen Anhänger verhöhnt und Bierbecher in ihre Richtung geworfen haben. Das Video aus der Düsseldorfer Altstadt dokumentiert zudem, wie englische Fans ‚The Germans are going home‘ skandierten, was schließlich zu körperlichen Auseinandersetzungen führte.

Zwei junge Männer waren besonders involviert, standen sich zunächst Kopf an Kopf gegenüber, bevor es zu Schubsereien und Handgreiflichkeiten kam. Ein spanischer Anhänger versuchte noch, die Situation zu schlichten. Trotz der Heftigkeit der Konfrontationen wurde niemand verletzt. Die englischen Fans waren bereits einen Tag vor ihrem Spiel gegen die Schweiz in Düsseldorf eingetroffen.

Am Samstag, 6. Juli, geht es für die Engländer um den Einzug ins Halbfinale. Dafür müssen sie zuvor aber noch die Schweizer besiegen.

