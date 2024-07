Viertelfinale in Düsseldorf: Viele Schweizer und Engländer erwartet

Ab Freitag, 5. Juli, beginnen bei der UEFA Euro 2024 die Viertelfinalpartien. Freitag und Samstag rechnet die Stadt zu den vier Spielen mit vielen Besuchern in den Fan Zones und der Innenstadt. Besonders im Fokus stehe das Viertelfinale zwischen England und der Schweiz, das am Samstag um 18 Uhr in Düsseldorf stattfindet. Zu diesem Spiel werden viele Fans beider Nationen nach Düsseldorf reisen. Und: Auch Wahlbrite Campino und ein echter Royal werden im Publikum zugegen sein. Welcher Adelsvertreter sich das Spiel in Düsseldorf anguckt, lest ihr hier.

Engländer lieben Düsseldorf für die „längste Theke der Welt“

Vor allem für die Engländer war Düsseldorf bereits während der gesamten Vorrunde ein beliebtes Reise- und Feierziel – und das, obwohl die „Three Lions“ bislang kein Spiel in der Landeshauptstadt bestritten. Mehrere zehntausend Fans werden jetzt in Düsseldorf erwartet. Besonders beliebt bei den Briten ist die „längste Theke der Welt“, eine Partymeile in der Düsseldorfer Altstadt.

Schweizer Fan-Walk in Düsseldorf: Diese Straßen werden gesperrt

Die Schweizer Ticketinhaber für das Spiel werden ihren Fan-Treffpunkt im Rheinpark haben und sich von hier ab etwa 14.30 Uhr auf den Weg in die Arena machen. Hier kann es auf der Cecilienallee (14.30 bis 16 Uhr) und der Rotterdamer Straße (15 bis 17 Uhr) zu Sperrungen beider Fahrtrichtungen kommen.

Düsseldorf: Hier werden die Viertelfinal-Spiele der EM übertragen

Bereits am Freitag werden die Viertelfinals mit zwei Topspielen eingeläutet: Bei Spanien – Deutschland (18 Uhr) sowie Portugal – Frankreich (21 Uhr) werden volle Fanzonen erwartet. Am Samstag treffen neben England und der Schweiz noch die Niederlande und die Türkei um 21 Uhr in Berlin aufeinander. Alle Spiele werden in den Fanzonen am Burgplatz und am Schauspielhaus sowie beim Public Viewing am Rheinufer übertragen.

