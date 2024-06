Autoparkplatz vergessen, Handy-Akku leer und dann gab auch noch das E-Bike den Geist auf – so etwas will niemand gerne erleben. Ein 88 Jahre alter Mann aus Essen ist bei einem Besuch in Düsseldorf genau in diese unangenehme Situation geraten.

Zuerst habe er bei seiner Visite in der Landeshauptstadt am Donnerstag sein geparktes Auto nicht mehr finden können, berichtete die Polizei am Samstag. Und den Sohn konnte er wegen seines leeren Handy-Akkus nicht erreichen – eine Zwickmühle! Als dann auch noch sein Elektro-Klapprad nicht mehr weiterfuhr, habe er in seiner Verzweiflung Polizisten angesprochen.

Die konnten ihm laut Mitteilung zum Glück schnell helfen: Sie nahmen den Rentner und das Klapprad an Bord des Streifenwagens und starteten sofort eine Suchanfrage nach dem verschollenen Auto. Nach nur 30 Minuten konnte der Wagen ausfindig gemacht werden. „Der Essener war überglücklich und konnte seine Heimreise antreten“, hieß es.

mit Material der dpa