Düsseldorfer Gastronom Abed Mansour ist tot – sein Kult-Laden bleibt

Nach langer Krankheit ist der Düsseldorfer Gastronom Abed Mansour am vergangenen Ostersonntag gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Mit dem Café Florian auf der Nordstraße, bekannt und beliebt durch die stilvolle Pariser Atmosphäre, hat Mansour die Gastronomielandschaft der Stadt nachhaltig beeinflusst. Er hinterlässt seine Frau Gabriele und seinen Sohn Marcel.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Auch die Restaurants Rheinpark, Marcels, Mansour und das Delane stammen aus seiner Hand. In besonderem Maße prägte Mansour das Café Florian, das seit über drei Jahrzehnten eine feste Institution an der Nordstraße in Pempelfort ist. Nun tritt sein Sohn Marcel in seine Fußstapfen, um das Lokal in bewährter Tradition fortzuführen. Schon in den vergangenen zwei Jahren übernahm er schrittweise die Verantwortung für das Café Florian.

Auch Markus Eirund, Gastro-Insider und Betreiber des Facebook-Profils „Gastroportal Düsseldorf„, thematisierte den Trauerfall: „Wir haben dich immer für deine Träume, Inspirationen, Visionen, Ausdauer und deinen starken Willen bewundert“, heißt es dort in einem Posting.

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 9. April, auf dem Nordfriedhof statt.

Weitere aktuelle Themen aus der Nordstraße: