"Die Höhle der Löwen" auf Vox: Neusser stellt inklusives Projekt vor

In Folge 4 der 15. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) auf Vox stellt ein junger Mann aus Neuss (NRW) seine Geschäftsidee den Sponsoren („Löwen“) vor. Louis Kleemeyer engagiert sich mit seinem Projekt im Bereich Inklusion – frei nach dem Motto „Von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung“. Und darum geht’s: Sein Unternehmen „Unique United“ ist eine digitale Plattform, die Menschen mit Einschränkungen bei ihrem selbstbestimmten Leben unterstützen soll.

Louis Kleemeyer hat mit „Unique United“ eine Plattform entwickelt, um es Partnern, Verbänden, Bildungsträgern, Firmen und Vereinen zu ermöglichen, barrierefreie Angebote und Produkte zu präsentieren und bietet so in den Bereichen Jobs, Fortbildungen, Sport, Entertainment und Reisen zahlreiche Optionen.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Neusser stellt inklusive digitale Plattform vor

Menschen mit Behinderung kommen auf diesem Weg in einen aktiven und inklusiven Austausch mit anderen Menschen, Vereinen oder Firmen. Der wichtigste Aspekt für die Macher ist, dass die User mit der Plattform aktiv am Leben teilhaben können. Louis Kleemeyer musste selbst jahrelang Schwierigkeiten und Hindernisse erfahren, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen täglich erleben. „Zwei Minuten nach meiner Geburt habe ich nicht mehr geatmet, habe deswegen zu wenig Sauerstoff bekommen und daher sind einige Zellen abgestorben“, erzählt Louis und weiter: „Das hat dazu geführt, dass ich später sprechen, krabbeln und laufen konnte. Auch in der Schule wurde ich unterschätzt und hatte Schwierigkeiten, einen Schulabschluss zu machen.“

Obwohl die Schule und das Arbeitsamt Louis keine Chancen eingeräumt haben, hat er mit Hilfe seiner Familie nicht aufgegeben. Er hat die Realschule erfolgreich beendet und anschließend eine dreijährige Ausbildung als Fachpraktiker für IT-Systeme absolviert.

DHDL-Kandidat aus Neuss bei Rhine-Ruhr Games 2025 aktiv

Als Event-Inklusionsmanager fördert der Gründer aktuell bei den Rhine-Ruhr Games 2025 aktiv die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Unterstützt wird Louis bei „Unique United“ von Karen Schallert und seinem Vater Marco Kleemeyer (55): „Jeder, der eine Behinderung hat, kann Unique United barrierefrei nutzen und für sich selbst und individuell entscheiden.“

Louis hält als Gründer 100 Prozent an Unique United. Um die Plattform national weiterzuentwickeln, die aktive Inklusion voranzutreiben und für die Akquise von neuen Kooperationspartnern, benötigt der 23-Jährige 210.000 Euro. Im Gegenzug bietet er im Pitch bei DHDL 35 Prozent der Firmenanteile für eine Beteiligung an.

Ob Louis Kleemeyer einen oder mehrere Löwen überzeugen kann, seht ihr am Montag, 29. April 2024 um 20.15 Uhr auf Vox bei „Die Höhle der Löwen“.