Adventsfahrten auf beliebtem Düsseldorfer See starten – mit drei-Liter-Glühwein-Flatrate

Eine Schifffahrt der besonderen Art findet in der Vorweihnachtszeit am Unterbacher See in Düsseldorf statt. Vom 17. November bis zum 22. Dezember kann hier wieder an einer Adventsfahrt auf dem Panoramaboot teilgenommen werden.

Das steckt hinter der Schifffahrt mit Glühwein-Flatrate

Die Fahrten finden täglich von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt und beinhalten pro Fahrt je drei Liter Kinderpunsch und Glühwein, die allerdings auf alle Gäste rationiert werden. Die Plätze sind dabei auf max. zwölf Personen begrenzt.

Interessierte dürfen sich zudem auf ein festlich dekoriertes Boot freuen, das die Vorfreude auf die anstehenden Weihnachtstage garantiert steigern wird. Damit es während der Schifffahrtstour nicht zu kalt wird, stehen Gästen wärmende Decken zur Verfügung. Eine Bordtoilette ist ebenfalls vorhanden.

Das kostet eine Glühweinfahrt auf dem Unterbacher See

Wer überlegt ein Ticket zu kaufen, sollte nicht zu lange zögern: Für 265 Euro sticht die Crew des Unterbacher Sees dann vom Segelbootverleih aus für 90 Minuten wortwörtlich in See. Bei zwölf Personen werden also rund 22 Euro fällig.

Weitere Informationen zu verfügbaren Terminen erhalten Interessierte per Mail oder telefonisch unter der 0211/87979040.