Rock am Ring 2024: Das sind die besten Fotos vom Festival!

Drei Tage laute Musik, Partystimmung und sogar Sonnenschein: Bei solchen Aussichten ist es kein Wunder, dass der Jubel der Fans beim „Rock am Ring“ kaum ein Ende nehmen wollte. Rund 70 Bands spielen in der Eifel am Nürburgring – mit dabei Hochkaräter wie Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Billy Talent, Electric Callboy und Babymetal.

Rock am Ring 2024: Hier gibt es alle Infos, die man als Festivalgänger wissen muss

Bis tief in die Nacht: Düsseldorfer Broilers feiern 30 Jahre beim „Rock am Ring“

Als letzter Act am Samstagabend, bzw. früh am Sonntagmorgen, betraten die Broilers die Bühne. Kürzlich noch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Düsseldorfer Stahlwerk unterwegs, gab es noch das passende Geburtstagsständchen am Ring – bis 3 Uhr morgens gab man nochmal alles, um die unzähligen Fans bestens zu unterhalten.

Dabei gab es auch einige prominente Überraschungen: Als Unterstützung kam nicht nur Danger Dan auf die Bühne, sondern auch Rapper Eko Fresh, mit dem Broilers-Sänger Sammy Amara zuletzt an der Musiksendung „Sing meinen Song“ teilgenommen hatte. Und der „Juli“-Song „Fette Wilde Jahre“ hört sich auf „broilerisch“ doch nochmal eine kleine Spur geiler an, als im Original.

Rock am Ring 2024: Von Billy Talent bis Green Day

Bereits am ersten Festivaltag in Nürnberg waren für den Abend die kanadische Rock-Gruppe Billy Talent und die US-Punkrocker Green Day angesagt. Am Samstag gehörten die Chemnitzer Rockband Kraftklub und die italienische Glamrockband Måneskin, die 2021 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, zu den gemeldeten Hauptacts. Den Abschluss am Sonntag machen den Angaben zufolge die Punkrockband Die Ärzte.

Viele Fans waren bereits am Donnerstag angereist, um ihre Zelte auf dem Gelände aufzubauen und sich auf das Festival einzustimmen – zum Teil mit Dosenbier in der Hand, laut aufgedrehten Musikboxen und kreativen Kopfbedeckungen.

Die Kopfbedeckungen verschwanden im Laufe des Wochenendes: Das Wetter entpuppte sich als endlich festivaltauglich und sommerlich!

