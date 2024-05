"Little Tokyo" Düsseldorf: Die schönsten Bilder aus dem Japanviertel

Das Japanviertel „Little Tokyo“ auf der Düsseldorfer Immermannstraße ist einmalig: Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Dichte an japanischen Restaurants und Cafés, Asia-Supermärkten und Manga-Läden so groß wie hier. Wir haben einen Tag im Mekka der Japan-Fans verbracht und präsentieren euch in der Bildergalerie unsere Hotspots. Viel Spaß beim Anschauen.

>>Japan-Tag in Düsseldorf: Das sind die Highlights – Cosplay, Konzerte und Feuerwerk<<

Mehr über die Geschichte und die Anreise ins „Little Tokyo“ haben wir unter diesem Link für euch.

Einen Überblick über die besten Restaurants auf und um die Immermannstraße herum gibt es hier.