HôtelHôtel in Düsseldorf am Samstag, 18. Mai 2024 – alle Fotos

Es kommt nicht oft vor, dass man seinen ersten Samstag in einer Location wie dem HôtelHôtel in Düsseldorf feiern kann – so wie diesmal. Mit den passenden Beats und köstlich-kühlen Drinks gaben die Düsseldorfer jedenfalls alles, um diese Nacht tatsächlich unvergesslich zu machen. Unser Fotograf hat den Abend für euch festgehalten.

Die Bilder vom großen Opening findet ihr hier, alle Infos zur neuen Location von Walid El Sheikh in diesem Beitrag.

