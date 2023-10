Fotos

Größter Kürbis Deutschlands 2023: Ihr glaubt nicht, wie viel er wiegt! Alle Fotos der Kürbis-WM

10. Oktober 2023

Was für Oschis! Die Kürbisse, die auf der Kürbis-EM in Ludwigsburg ausgezeichnet wurden, lassen Zuschauern schnell die Kinnlade auf den Boden klappen. Mit mehr als einer Tonne Kürbis am Ende siegreich: der bayerische Nachwuchszüchter Luca Stöckl.