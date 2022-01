Schuldach stürzt in Ferien ein – zwei Tote, zwei Verletzte

Zwei Bauarbeiter sind beim Einsturz eines Schuldachs in der Stadt Gijón im Norden Spaniens ums Leben gekommen. Sie waren in den Schulferien vor Ort, um das Dach zu reparieren. Zwei weitere verletzte Arbeiter seien am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Regionalzeitung „El Comercio“ unter Berufung auf die Stadtverwaltung.

Der Grund für den Einsturz sei zunächst nicht bekannt gewesen. Die Polizei habe die zweite Leiche erst am Nachmittag nach mehrstündiger Suche in den Trümmern gefunden. Niemand werde mehr vermisst, hieß es.

Die betroffene Schule „San Vicente de Paúl“ im Zentrum Gijóns wird von knapp 700 Schülern besucht, die aber zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise noch in den Weihnachtsferien waren. Sonst wäre die Tragödie wohl größer gewesen, mutmaßten spanische Medien. Reparaturen würden oft auch während des normalen Unterrichts durchgeführt.

dpa