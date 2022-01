Rentner fliegt nach Thailand – das „Happy End“ überlebt er nicht

Die Welt bereisen und erkunden – oder zumindest das, worauf man sich kulturell in einem Land freut. Das schien der Plan dieses Rentners gewesen zu sein. Auf seine zugegebenermaßen alten Tage machte sich der 70-Jährige von England nach Thailand auf. Dort ließ er es sich gut gehen – und verstarb mittendrin.

Was macht ein Engländer mitten in Thailand an einem ganz normalen Nachmittag? Nein, diese Frage ist keine Einleitung eines Witzes. Denn bei einem Todesfall ist uns natürlich nicht nach Späßen zu Mute. Wie „Daily Mail“ berichtet, hat ein 70-Jähriger den Weg in die thailändische Stadt Pattaya auf sich genommen.

70-Jähriger überlebt Trip in die „Stadt der Sünden“ nicht

Die Stadt muss seit vielen Jahren mit dem Ruf als „Stadt der Sünden“ leben. In diesem Fall hat ein Rentner aus England den Trip eben dorthin nicht überlebt. Er buchte sich an einem Nachmittag in einem Massage-Salon ein und ließ sich verwöhnen. Während der Massage ist der Mann offenbar eingeschlafen.

Dann verschlimmerte sich die Situation aber noch. Eigentlich war vermutlich sein Plan, das „Happy End“ besonders zu genießen und diesen Teil des Thailand-Trips mit kompletter Entspannung abzuschließen. Offenbar rang der Mann währenddessen nach Luft – vergeblich. Während des abschließenden Teils der Massage erstickte die 70-Jährige.

Wiederbelebung war erfolglos

Wenig später schlugen Polizeibeamte im „Lovely Massage“-Salon auf, sie konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er wurde daraufhin für eine Obduktion in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Masseurin erklärte, dass sie im Laufe der Massage bemerkte, dass der Mann körperliche Probleme habe.

Deswegen rief sie andere Angestellte um Hilfe und versuchte den Mann wiederzubeleben. Allerdings blieben die Frauen bei dem Versuch erfolglos. Die Polizei hat den Tatort untersucht, um mögliches Fremdeinwirken auszuschließen und konnte darauf auch keine Hinweise entdecken.